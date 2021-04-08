Луганск, 8 апреля 2021, 18:27 — REGNUM Тяжёлые ранения получил житель села Жёлтое (Славяносербский район, ЛНР) при подрыве на взрывном устройстве, сообщает ЛуганскИнформЦентр.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, трагический инцидент произошёл накануне, 7 апреля, у берега Северского Донца.
По предварительной информации, мужчина был ранен из-за сработавшего взрывного устройства, установленного дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ. Он эвакуирован в Луганский Республиканский центр с тяжёлыми осколочными ранениями.
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