Луганск, 8 апреля 2021, 18:27 — REGNUM Тяжёлые ранения получил житель села Жёлтое (Славяносербский район, ЛНР) при подрыве на взрывном устройстве, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, трагический инцидент произошёл накануне, 7 апреля, у берега Северского Донца.

«Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе села Жёлтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве».
Осадчий

По предварительной информации, мужчина был ранен из-за сработавшего взрывного устройства, установленного дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ. Он эвакуирован в Луганский Республиканский центр с тяжёлыми осколочными ранениями.

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