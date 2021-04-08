Рим, , 18:26 — REGNUM Игрок футбольного клуба «Милан» (Италия) Златан Ибрагимович снимется в новом части серии фильмов про Астерикса и Обеликса. Об этом 8 апреля в Instagram сообщил 39-летний шведский форвард, добавив, что получил роль Антивируса.

BFMTV опубликовал актерский состав фильма, в котором сыграют Жиль Леллуш, Гийом Кане, Венсан Кассель, Марион Котийяр, Пьер Ришар.

Новая картина станет пятой в серии фильмов из франшизы про Астерикса и Обеликса.

Как отмечает L’Equipe, футболист исполнит роль персонажа по имени Антивирус в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь». Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.

Премьера фильма запланирована на 2022 г.