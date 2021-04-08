Москва, , 18:24 — REGNUM Врио главы Ульяновской области указом президента России Владимира Путина стал сенатор Алексей Русских, который является слушателем «школы губернаторов». Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

Согласно документу, глава государства принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова «по собственному желанию». И назначил врио главы региона.

«Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области», — говорится в указе.

Отметим, что Алексей Русских — член ЦК КПРФ. Он родился в Удмуртии, в настоящее время работает в Совете Федерации, представляя там Московскую область. Является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов», которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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