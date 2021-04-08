Подгорица, , 18:26 — REGNUM Представители черногорской оппозции и сочувствующие граждане перекрыли основные дороги в приморских и центральных городах страны.

Таким образом они выступили против планов действующего правительства поменять порядок предоставления черногорского гражданства.

Согласно поправкам, гражданство могут получить от 15 до 30 тысяч иностранцев, проживающих в стране по временному виду на жительство, преимущественно граждан Сербии, Боснии и Герцеговины и России.

Оппозиция считает эти поправки попыткой изменить структуру избирателей и «разрушить черногорскую идентичность».