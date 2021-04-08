Москва, , 18:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Кремля.

Согласно документу, полномочия глава региона прекращены в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти регионов.

«Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию», — говорится, в частности, в указе.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 апреля, глава региона 61-летний Сергей Морозов, который руководит регионом с декабря 2004 года, опубликовал обращение о своём прошении о добровольной отставке, отметив, что планирует участвовать в выборах в Госдуму.

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