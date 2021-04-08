Олонец, Карелия, , 18:19 — REGNUM Число отравившихся в школьной столовой в городе Олонец достигло 58 человек, это ученики начальных классов и работник столовой. Об этом 8 апреля сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

По его словам, в течение двух суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции. Из них 57 детей, учеников начальных классов МКУ «Средняя общеобразовательная школа №1», и один работник пищеблока учреждения.

«У всех обратившихся за медицинской помощью имелись клинические проявления пищевой токсикоинфекции: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. Состояние больных оценивается как лёгкой степени, они находятся на амбулаторном лечении», — заметил Охлопков.

Для организации консультативной и медицинской помощи пострадавшим сегодня в Олонец выехали главный внештатный педиатр Республики Карелия Ольга Шорохова и главный внештатный инфекционист Республики Карелия Михаил Тищенко.

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