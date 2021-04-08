Севастополь, , 18:11 — REGNUM Подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по береговым целям провёл экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен», сообщили 8 апреля в пресс-службе ВМФ России.

Цели располагались на межвидовом полигоне «Опук» на Крымском полуострове. Эти учения проводились в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. Позже экипаж фрегата «Адмирал Эссен» проведёт совместное учение по отражению авиаудара условного противника с истребителями морской авиации и ПВО Черноморского флота.

На нынешних учениях был отработан «алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения» (первый этап) и выполнены подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям (второй этап).

Стрельбы прошли успешно: были поражены «как видимые береговые цели, так и невидимые, выполняемые по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки».

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