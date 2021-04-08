Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю главы Госстройнадзора Ленинградской области Дмитрию Лобановскому, обвиняемому в злоупотребление должностными полномочиями в сфере контроля за долевым строительством, и отказал следствию. Об этом 8 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о предъявлении заместителю председателя областного Комитета государственного строительного надзора (Госстройнадзор) обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сразу по двум эпизодам. По версии следствия, именно Лобановский повинен в том, что недобросовестные строительные компании нанесли бюджету ущерб в 3 млрд рублей.

По версии следствия, обвиняемый, обладая полномочиями для эффективного государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов в Ленинградской области, злоупотребил возложенными на него обязанностями по организации госконтроля и надзора за деятельностью застройщиков многоквартирных домов «ЖК «Тридевяткино царство» (Всеволожский район) и ЖК «Город Детства» (Гатчинский район).

В результате произошла остановка хода строительства объектов недвижимости. А на их достройку из бюджета для передачи дольщикам появилась необходимость выделить сумму свыше 3 млрд рублей.

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Лобановского,— уточнили в ОПС. — Суд следствию отказал».

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