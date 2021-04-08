Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект об освоении лесов и развитии лесного хозяйства внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Николаем Николаевым и Раисой Кармазиной, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Излагает в новой редакции ряд ключевых статей Лесного кодекса, регулирующих вопросы освоения лесов и развития лесного комплекса, использования лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, права собственности на древесину и продукцию из нее.

Устанавливается, что освоение лесов «осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесного комплекса».

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций. Так, выделяются эсплуатационные леса и защитные леса.

Дается определение древесине — «лесной ресурс, получаемый из срубленных, спиленных, срезанных стволов деревьев, который используется для получения необработанных и обработанных лесоматериалов, а также производства продукции переработки древесины».

При этом, следует из документа, древесина может быть получена при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их сохранению.

Ряд норм касается лесоперерабатывающей инфраструктуры и использования лесов для создания и эксплуатации объектов такой инфраструктуры.

Законопроектом запрещается плав древесины (лесоматериалов) без судовой тяги на водных объектах, используемых для судоходства, и молевой сплав древесины (лесоматериалов) на водных объектах.

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