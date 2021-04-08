Киев, , 18:13 — REGNUM Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау провели встречу. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Главной темой переговоров стало обострение ситуации в Донбассе, а также манёвры российских войск возле границ Украины.

«Руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии «российской агрессии». Стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества», — сказано в сообщении.

Польский министр подчеркнул, что Польша всецело поддерживает желание Украины вступить в НАТО.

«Стороны также обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности, в контексте реализации проекта «Северный поток — 2», — сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Стороны также обсудили проблематику углубления военно-политического сотрудничества, трансграничных и приграничных связей, вопросы сохранения культурно-исторического наследия, а также противодействие пандемии COVID-19.

Напомним, Украина с 2014 года обвиняет Россию в некой «агрессии» в Донбассе, не предъявляя никаких доказательство уже более семи лет. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, а активно способствует его прекращению, помогая Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл на Украину для встречи с украинским коллегой.

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