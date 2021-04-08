Донецк, , 17:54 — REGNUM О гибели своего военнослужащего в результате обстрела со стороны ВСУ сообщила 8 апреля пресс-служба управления Народной милиции ДНР.

По данным донецкого оборонного ведомства, защитник республики погиб утром 8 апреля во время миномётного обстрела, который украинское боевики вели по району села Весёлое к северу от Донецка.

ВСУ выпустили по району села 14 мин калибра 120 мм.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 7 апреля украинские боевики шесть раз обстреляли территорию ДНР.

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