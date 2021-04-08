Оренбург, , 17:52 — REGNUM В Оренбургской области 8 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил ключи от мобильных фельдшерско-акушерских пунктов главным врачам девяти районных больниц, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сегодня мобильные ФАПы получили Матвеевский, Переволоцкий, Беляевский, Пономаревский, Красногвардейский, Акбулакский, Октябрьский и Тюльганский районы.

«Мобильные ФАПы — это настоящие поликлиники на колёсах. Это огромное преимущество как для маломобильных пациентов, так и для всех жителей отдаленных сёл, которым теперь не нужно будет добираться до районной больницы», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Оренбуржье планомерно пополняет парк мобильной медицинской службы в области, которая наиболее близка к людям. В 2020 приобретено девять мобильных ФАПов, и они активно используются. Только за март сделано более 700 выездов. Поликлиники на колёсах провели больше 5 тысяч приемов пациентов. Благодаря мобильным ФАПам в регионе проводится вакцинация от COVID-19, и есть возможность наращивать её темпы на всей территории Оренбургской области.

До конца 2021 года ещё три оренбургские больницы получат мобильные ФАПы. Губернатор сделал акцент на том, что открытие новых ФАПов — это важный этап масштабной модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Оренбургской области в этом году.

Мобильные ФАПы предназначены для оказания медицинской помощи жителям отдаленных сел, где нет медработников. Машины оснащены в соответствии с современными стандартами: здесь есть всё для проведения плановых мероприятий, включая аппарат для измерения артериального давления, термометр, экспресс-анализаторы глюкозы и холестерина, холодильник, наборы для оказания экстренной и неотложной помощи. Для ведения электронного документооборота в машинах установлена компьютерная техника.

Преимущество машин в их автономности: мобильный ФАП может до пяти часов работать от своей станции. Для зимнего времени здесь предусмотрен тёплый пол, система обогрева и воздушная завеса, для лета — система кондиционирования.