Красноярск, , 17:51 — REGNUM Пьяный житель Красноярска затащил из подъезда в квартиру девятилетнего мальчика и ударил его ножом. Ребёнок в реанимации, за его жизнь борются врачи.

ЧП произошло 8 апреля в микрорайоне Взлетка. По данным местных СМИ и телеграмм-каналов, двое детей шли в гости. Они зашли в подъезд. Внезапно нетрезвый мужчина выскочил из квартиры и силой затащил одного из мальчиков к себе.

В квартире злоумышленник ударил ребёнка ножом в шею, передаёт ТВК. Задержать мужчину помог местный житель. Он удерживал его до приезда правоохранительных органов.

Мальчик в реанимации, нападавший задержан.

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