Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Тягач с контейнером опрокинулся на внутреннем кольце с Кольцевой автодороги на севере Санкт-Петербурга. На месте ДТП образовался многокилометровый автомобильный затор. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Грузовик перекрыл КАД Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло на 37 км внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Шафировским проспектом, около 16:45 мск. Водитель грузового автомобиля с прицепом допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате грузовиком оказались заняты первая, вторая, третья и четвертая полосы внутреннего кольца.

«Проезд осуществляется по полосе безопасности. На участке образовался автомобильный затор протяженностью около трех километров. Просим водителей учесть данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. На место ДТП направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации», — уточнили в Упрдоре.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс карты» на 17:40 мск, затор «растянулся» уже почти на 6 км. В целом дорожная ситуация в городе на Неве оценивается 7 баллов.

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