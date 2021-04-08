8 апреля 2021 | Время чтения 10 мин

Россия решила в очередной раз сделать ставку на Лукашенко, потому что российская элита видит мир через призму «прозападного майдана». Никакая другая оптика ею не принимается.

Олег Стеклов, , 18:38 — REGNUM Белорусские эксперты по-разному оценивают причины и перспективы белорусского политического конфликта, продолжившегося в 2021 году и явно далёкого от завершения. Рассуждая на эту тему, полярные точки зрения в интервью ИА REGNUM высказали два белорусских специалиста — кандидат юридических наук Кирилл Аверьянов-Минский и доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Льва Криштаповича, идея инкорпорации Белоруссии в политическое пространство России не найдёт поддержки у правящей белорусской элиты. Он считает, что артикуляция таких идей «навредит реальному объединению», а характеристика нынешней белорусской ситуации как кризиса ошибочна.

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Криштапович отметил несостоятельность «попыток некоторых экспертов, в частности российских, оценивать белорусскую ситуацию как кризисную, говорить об угрозе гражданской войны» на основании наблюдения белорусских протестов периода президентской кампании 2020 года. Теперь эти протесты «приобрели латентный характер», однако сама их природа и значение по-прежнему остаются поводами для экспертных разногласий.

«Так называемые оппозиционные эксперты утверждают, что недовольство накапливается, что что-то готовится, — сказал Криштапович. — Главная ошибка в таких рассуждениях заключается в абстрактно-политическом подходе к ситуации. Они подходят к анализу с точки зрения политического словаря: раз кризис, то и описывают кризис — как противостояние, как возможность гражданской войны».

Некорректность такого анализа, по мнению профессора, заключается в том, что он основан на поверхностном видении. «Внешне кризисные моменты присутствуют, — признал он. — Однако я считаю, что в реальности никакого политического кризиса в белорусском обществе нет».

Протесты в Минске в сентябре 2020 года © ИА REGNUM

Политический кризис, по словам Криштаповича, характеризуется забастовками, проблемами с железнодорожным сообщением и прочими аналогичными проблемами. В такой ситуации высказывают недовольство «реальные социальные группы, которые занимают реально важное положение в экономике, в социальной сфере».

«Что же мы видим в Белоруссии? Да, мы наблюдали мирные протесты, участники которых исходили из того, что им надоел президент. Такое можно учесть, — сказал Криштапович. — Однако что за группы участвовали в этом протесте? Те, которые в реальной экономической жизни не имели решающего значения и не имеют. Это учащиеся, студенты и определённая публика, занятая своим обустройством с вечными лозунгами «жить как на Западе» и «не дают проводить реформы». Это определённая часть индивидуального предпринимательства, которая мыслила и мыслит по принципу «никакого государства, главное — свобода рынка» и прочее подобное, о чём толкуют наши оппозиционные экономисты».

«В реальности, если исходить из реальных признаков политического кризиса, его не было, — уверен Криштапович. — Он присутствовал в виртуальной среде и преподносился таким образом. Поэтому и все разговоры о противостоянии в белорусском обществе, об угрозе гражданской войны — они высосаны из политического воздуха».

Признавая наличие такого «политического воздуха», профессор отметил, что не оно определяет реальное положение дел. Поэтому те эксперты, которые исходят при анализе белорусской ситуации из признания политического кризиса и угрозы гражданской войны «фактически во многом подыгрывают тем силам, которые хотят изобразить ситуацию таким образом».

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGUM

Характеризуя эти «силы», белорусский учёный отметил, что они представлены не такими персонами, как обосновавшаяся в Литве экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. «Это чепуха всё, — констатировал профессор. — Они представлены теми силами на Западе, которые всегда работали против Белоруссии».

«Власти Белоруссии, при всём их шатании в последний пятилетний цикл, всё-таки не отвергали союз с Россией. Во всяком случае, они рассматривали Союзное государство как важное звено своей политики, — сказал Криштапович. — А для Запада важно было оторвать Белоруссию от России, и такая политика будет продолжаться всё время».

Такая политика под разговоры о политическом кризисе и возможности гражданской войны, считает профессор, направлена и против России. Именно в этом ключе, уверен он, и следует рассматривать попытки «раскачать ситуацию в Белоруссии», а сами разговоры — как проговаривание чужих идей, как «выполнение инструкций Запада».

Белорусскую оппозицию профессор считает фиктивной. Он пояснил: «Даже если бы не было такой оппозиции — её следовало бы выдумать, чтобы обнажить цель — сделать из Белоруссии своеобразного западного троянского коня на постсоветском пространстве. Это им в значительной степени удалось провернуть на Украине. Однако даже на Украине невозможно говорить о гражданской войне в классическом понимании, потому что там фактически Западом развёрнута геополитическая война против России непосредственно и в целом — против многополярного мира. В этом реальное столкновение».

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«Аналогичное Запад хочет провернуть и в Белоруссии: навязать марионеточный режим — и развернуть атаку против России. Поэтому разговоры отдельных российских экспертов о том, что единственный выход для Белоруссии только в том, чтобы она была инкорпорирована в российское политическое пространство — это в конечном итоге настройка белорусского общества против России, — уверяет Криштапович. — Под видимостью решения проблем Белоруссии таким образом мы будем фактически создавать определённые очаги недоверия между белорусским политическим классом и российским. По крайней мере — вносить сумятицу в наши отношения, что использует Запад. Он будет говорить об имперских амбициях России, что он всегда предупреждал о желании России захватить Белоруссию, что Запад всегда стоял на страже нашей независимости и нашего суверенитета».

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

Криштапович убеждён, что логика воссоединения Белоруссии и России в едином государстве «на самом деле не играет на руку Русскому миру, а подыгрывает западным олигархам и бюрократам, способствует реализации их планов на постсоветском пространстве». Планы западных недоброжелателей профессору «совершенно ясны: держать постсоветское пространство в дезинтеграционном состоянии, чтобы не происходило установления связей между постсоветскими республиками, чтобы они максимально дистанцировались — совершенно ясно от кого — от России».

Россия по-прежнему остаётся ключевым игроком в Евразии, уверен белорусский учёный. При этом противостоящий ей «Запад под видом защиты независимости и суверенитета как раз пытается сохранить дезинтеграционное состояние, которое возникло в ходе разрушения СССР». В этом смысле эксперты, которые продвигают идею инкорпорации Белоруссии в состав Российской Федерации «играют на руку западным экспансионистам, которые спят и видят, как бы прибрать постсоветские республики к своим рукам».

«Поэтому и получается, что такими благородными намерениями защиты Русского мира фактически оказывается вымощена дорога в ад», — утверждает Криштапович.

Противоположную точку зрения на белорусские реалии высказал Кирилл Аверьянов-Минский. Он уверен: Белоруссия переживает полноценный политический кризис с явной угрозой гражданской войны. Решение белорусских проблем эксперт видит в полном воссоединении некогда единого национально-государственного организма.

Оценивая белорусскую ситуацию и рефлексию на неё, он констатировал: «Многие эксперты — и в России, и в Белоруссии — смотрят на политические процессы, происходящие на постсоветском пространстве через призму ситуации на Украине: «прозападный майдан с целью ликвидировать пророссийскую власть». Такой подход применяется к разным странам. Однако такая оптика искажает реальную картину, и именно это мы наблюдаем в Белоруссии».

«На самом деле перед началом избирательной кампании (президентских выборов 2020 года в Белоруссии. — Прим. ИА REGNUM) Запад был доволен Александром Лукашенко. Он вёл себя так, как нужно Западу — он торпедировал интеграцию с Россией. Запад был не против очередного переизбрания Лукашенко. Карты спутал именно белорусский народ, которому Лукашенко надоел», — подчеркнул эксперт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

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«То, что произошло во время избирательной кампании и после, не было срежиссировано изначально Западом — его Лукашенко устраивал. Потом, конечно же, в политическую динамику вмешались внешние игроки и Запад перехватил повестку. Россия решила в очередной раз сделать ставку на Лукашенко, потому что российская элита, представленная в том числе экспертами старшего поколения, видит мир через призму «прозападного майдана». Никакая другая оптика ею не принимается», — считает Аверьянов-Минский.

«Александр Лукашенко на самом деле никакой не «пророссийский политик». Он торпедирует российско-белорусскую интеграцию много лет и сотрудничает с Западом на пользу западным интересам», — подчеркнул эксперт.

«Тот факт, что Запад не применил к Лукашенко серьёзные санкции, несмотря на всё происходящее, говорит о том, что этот белорусский политик Запад устраивает, — сказал Аверьянов-Минский. — Россию, с моей точки зрения, Лукашенко устраивать не должен».

По мнению эксперта, сейчас протестное движение в Белоруссии «осёдлано Западом — по той причине, что Россия отказалась принимать участие в белорусском процессе». Он обратил внимание: «Отказ от участия произошёл несмотря на то, что, например, кандидат в кандидаты в президенты Валерий Цепкало был вынужден уехать из Белоруссии в Москву. Здесь его не приняли, и он был вынужден уехать в другом направлении».

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Валерий Цепкало (сс) Tymon Markowski. MSZ

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Москва несёт ответственность за то, что белорусское протестное движение было осёдлано Западом, считает эксперт. По его мнению, в изменившейся обстановке следует думать не в сослагательном наклонении, а о перспективе.

«Поезд ушёл, и на повестке другой вопрос: как предотвратить гражданскую войну в Белоруссии? К ней есть все предпосылки, — убеждён Аверьянов-Минский. — Серьёзным звоночком к гражданской войне стали взаимные обвинения белорусских властей и BYPOL к проведению терактов на «День воли». К счастью, терактов 25 марта не произошло, однако слово «теракт» было произнесено. Как написано в одной известной книге, «в начале было слово».

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«Не факт, что теракты не прозвучат, так как стороны повышают ставки. Стороны взаимны в ненависти. В белорусском противостоянии уже пролилась кровь. Дальше эта спираль насилия будет только закручиваться, — добавил эксперт. — Когда в Белоруссии случится кризис, о чём говорят экономисты, то противостояние из «холодной» фазы может перерасти в «горячую» фазу гражданской войны».

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«Для того, чтобы этого не произошло, Россия должна начать активную кампанию по включению Белоруссии в общее политическое пространство, — убеждён Аверьянов-Минский. — В своём противостоянии «лукашисты» и «змагары» находятся в одной весовой категории, поэтому гражданская война между ними вполне возможна. Если же Россия вмешается в ситуацию и противостояние будет проходить по линии «сторонники России» — «противники России», то стороны будут находиться в разных весовых категориях. Понятно, что за сторонниками России будет стоять вся мощь ядерной державы, а за противниками России не будет стоять никто. НАТО из-за Белоруссии воевать с Россией не будет».

«Аналогичную ситуацию мы видим в Крыму, где наблюдалось противостояние между татарами и русскими, и когда вмешалась Россия, то «украинствующие» притихли. Потому что кто стоит за ними сегодня? Украина только. Поэтому в Крыму сейчас тишь, да гладь, да божья благодать. То же самое будет в Белоруссии, но только в том случае, если Россия немедленно, сейчас — когда Лукашенко слаб, начнёт активные действия по возвращению Белоруссии в состав России. В противном случае мы можем получить в Белоруссии, на нашей западной границе, очередной конфликт и очередную точку напряжённости. Я считаю, что Россия в этом не заинтересована», — резюмировал эксперт.

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