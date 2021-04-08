Париж, , 17:44 — REGNUM Правый защитник футбольного клуба «Арсенал» (Лондон) Эктор Бельерин может сменить прописку в летнее трансферное окно. Об этом 8 апреля сообщает Daily Star.

В услугах 26-летнего испанца заинтересован «ПСЖ». Сам футболист хотел перейти в «Барселону», но после подписания Серджино Деста потребность каталонцев в Бельерине отпала.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета согласен отпустить Бельерина в другой клуб — на вырученные средства намерен укрепить линию обороны.

Контракт испанца подписан до 30 июня 2023 г. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.