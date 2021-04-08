Техас, , 18:02 — REGNUM Правительство США приняло более 19 тыс. детей, пересекающих американо-мексиканскую границу без родителей в марте, сообщила 8 апреля служба таможенного и пограничного контроля США. Это самое большое когда-либо зафиксированное количество и серьезный тест для президента страны Джо Байдена, который отменяет ряд антимиграционных законов, принятых экс-президентом Дональдом Трампом.

Для сравнения, в марте 2020 года только 3 221 детей-мигрантов пересекли границу.

Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2019, когда было зарегистрировано 11 475 подростков. До этого, в большинстве тех, кто пересекает границу, оставалось взрослое население Мексики.

Напомним, что недавно губернатор штата Техас Грэг Эббот назвал безрассудным решение президента США Джо Байдена в спешке открыть границы, заранее не просчитав приток несопровождаемых несовершеннолетних, и понастроить центры, где дети спят в куче на полу.

Более того, 7 апреля стало известно о случаях сексуального насилия и пренебрежения со стороны сотрудников, которые работают в центре для детей-мигрантов в штате Техас. В связи с этим от Байдена потребовали срочно закрыть подобного рода учреждения ради защиты несовершеннолетних.