Осло, , 17:40 — REGNUM Мурманская компания «Мурман Сифуд», владелец траулера «Мелкарт», и норвежская судоверфь «Кимек» продолжают спор о причинах опрокидывания и затопления траулера у причала верфи, сообщает 8 апреля норвежская телекомпания NRK.

По утверждению телекомпании, норвежская сторона страдает от того, что российский траулер до сих пор лежит у причала верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, так как из-за этого cудоверфи приходится отказываться от других заказов.

На этом фоне рабочих отправляют в отпуск.

С другой стороны, российская сторона считает, что именно ошибки и халатность работников верфи привели к опрокидыванию траулера, спускаемого на воду после обслуживания в доке.

Стороны спорят, кто должен оплачивать работы по подъему судна.

«Мы считаем, что именно «Кимек» несет ответственность за случившееся, — сообщил NRK представитель владельцев траулера Андрей Роман. — На верфи проигнорировали требование капитана «Мелкарта» о том, чтобы был убран песок с правого борта траулера. Из-за этого груза судно и начало опрокидываться».

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно «Мелкарт», приписанное к Мурманску, опрокинулось у причала верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе во время спуска судна на воду после обслуживания в доке.

К счастью, никто из людей при этом не пострадал.

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