Мадрид, , 17:37 — REGNUM Испанская футбольная лига наняла эксперта по чтению по губам для расследования инцидента во время матча «Кадис» — «Валенсия». Об этом 8 апреля сообщил руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас, передает Diariodecadiz.es.

«Мы заказали очистку всех записей, чтобы звук был четким, назначили экспертизу по чтению по губам — чтобы знать, что говорит Кала. Надеюсь, что отчет поможет установить то, что сказал игрок», — отметил он.

Встреча 29 тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Валенсией» — 2:1 — прерывалась в I тайме — игроки «летучих мышей» покинули поле.

«Валенсия» заявила, что футболист Муктар Диакаби подвергся оскорблению на почве расизма со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы.

6 апреля Кала заявил, что не оскорблял Диакаби, и обвинения против него несправедливы.