Тамбов, , 17:33 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 апреля.

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Всего в регионе скончались 426 человек.

Выписаны после выздоровления были 27 тыс. 440 пациентов, в том числе 95 человек — за последние сутки.

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