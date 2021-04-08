Москва, , 17:33 — REGNUM В России общество продолжает остро нуждаться в социальном равенстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал заявление Минфина РФ о том, что налоговая нагрузка на граждан в РФ одна из самых низких в мире.

«Возможно, что Минфин хочет натолкнуть нас с вами на простой вывод — чем ниже налоги, тем ниже доходы? Соответственно для повышения доходов, следуя иезуитской логике, надо повысить налоги. НДФЛ в России действительно низкий, но толп налоговых «уклонистов» из Европы и Америки мы так и не дождались. Абсурдно гордиться тем, что миллиардер и гражданин с зарплатой, близкой к прожиточному минимуму, платят одинаковую ставку налога», — сказал Ордов.

По его словам, в настоящее время в России в налоговом кодексе реализовано «социальное равенство», но по существу общество продолжает в нем очень остро нуждаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин рассказал, в каких изменениях нуждается налоговое законодательство РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин назвал налоговый маневр «людоедским» и призвал его отменить