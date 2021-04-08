Москва, , 17:32 — REGNUM Налогообложение в России должно стать по-настоящему прогрессивным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал заявление Минфина РФ о том, что в России налоговая нагрузка одна из самых низких в мире.

«Налогообложение в России должно быть прогрессивным. Люди с доходами ниже двух прожиточных минимумов вообще не должны облагаться подоходным налогом. Обязательные социальные взносы должны быть для них минимальными. А дальше, чем выше доход, тем ниже налоги. Ничего другого человечество не придумало. Что касается налогов на бизнес, то НДС должен быть снижен вдвое — до 10%. Потому что именно такова себестоимость криминальных операций по уклонению от него. НДС подавляет любое сложное производство. Просто по своей природе», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин раскритиковал министерство финансов за создание в РФ налогового рая для миллиардеров.

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