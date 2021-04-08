Москва, , 17:32 — REGNUM Когда министерство финансов России заявляет о налоговой нагрузке в РФ как об одной из самых низких в мире, складывается впечатление, что чиновники Минфина занимаются односторонним учетом статистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Минфин говорит о налогах, но делает вид, что не понимает, что значение имеет налог, который берется с граждан, и обязательные социальные взносы, — сказал Делягин. — Формально они не являются налогами, но реально это обязательные социальные взносы — неналоговая, но фискальная нагрузка. Она у нас носит агрессивный характер. Чем человек беднее, тем больше с него дерут. Так что Минфин, не стесняясь, гордится тем, что он построил налоговый рай для миллиардеров, а все остальные его не интересует. И он не стесняется в этом признаться, пусть и завуалированно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин обратил внимание Минфина на низкие доходы населения.

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