Москва, , 17:31 — REGNUM Заявления министерства финансов России о том, что в РФ будто бы одна из самых низких налоговых нагрузок в мире, выглядят слабым утешением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Доходы людей определяются не налоговой нагрузкой, а тем, сколько они могут себе заработать. Когда у нас в стране официально 20% населения не могут заработать даже на еду, а порядка 60% прошлой осенью имели доход ниже 15 тысяч рублей, то заявления о якобы низкой налоговой нагрузке — это слабое утешение», — сказал экономист.

Напомним, что ранее на сайте Минфина РФ появилось сообщение о том, что налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире.

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