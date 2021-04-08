Тамбов, 8 апреля 2021, 17:31 — REGNUM В Тамбовской области 8 апреля подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено сутками ранее.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»
Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 102 носителя вируса.
После выздоровления были выписаны 27 тыс. 440 пациентов, в том числе 95 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 426 человек.