Тамбов, , 17:31 — REGNUM В Тамбовской области 8 апреля подтверждено 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 102 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 440 пациентов, в том числе 95 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 426 человек.