Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге заключен под стражу предполагаемый мошенник, который под видом сотрудника Центрального банка выманил у генерального директора нефтяной компании 91 млн рублей. Об избрании меры пресечения лже-банкиру 8 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Следственный изолятор

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу Тихона Колесникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — ч.4 ст. 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Колесников и защитник просили отказать. Прокурор ходатайство следствия не поддержал. Суд ходатайство следствия удовлетворил. Срок меры — 5 июня», — отметили в ОПС.

Напомним, 5 апреля в полицию обратился 70-летний гендиректор нефтяной компании, который рассказал, что ему на телефон позвонил мужчина, представился сотрудником Центробанка. Звонивший смог втереться в доверие к своей жертве и, под предлогом защиты сбережение гендиректора, вынудить его снять со счетов 51 млн рублей и передать ему. Как позже выяснилось, сумма ущерба оказалась еще больше — 96 млн рублей.

Задержать злоумышленника правоохранительным органам удалось во время передачи ему муляжа 700 тыс. долларов, после того, как в ситуацию вмешались правоохранительные органы. Вместе с Колесниковым, по данным издания «Фонтанка» был также задержан еще один предполагаемый мошенник — Максим Ковалев.

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