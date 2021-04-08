Киев, , 17:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля посетил позиции ВСУ на переднем крае обороны в Донбассе, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Отчет о визите публикует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится в отчете, Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях и выслушал их видение ситуации на фронте.

«Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности», — заявил президент Украины.

Пресс-служба также сообщает, что глава государства вручил государственные награды и ценные подарки, после чего пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. В отчете подчеркивается, что президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных.

Напомним, что в анонсе визита сообщалось, что Зеленский едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и «поддержать их боевой дух». Накануне глава ДНРДенис Пушилинв ходе пресс-конференции в Донецке заявил, что ситуация на линии соприкосновения между Украиной и ДНР меняется в худшую сторону, в частности, увеличивается количество обстрелов.