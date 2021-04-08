Владимир, , 17:28 — REGNUM Во Владимирской области 8 апреля подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 533 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 644 пациента, в том числе 78 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1023 человека.