Киев, , 17:30 — REGNUM Жёсткий карантин в столице Украины могут продлить до 10 мая. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко 8 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

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Он рассказал, что в киевской городской администрации не проводились совещания по этому вопросу, но такое решение не исключено.

Кличко подчеркнул, что окончательное решение будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, исходя из динамики заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нет необходимости водить жёсткий карантин на всей территории страны, достаточно действующего «адаптивного карантина».

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