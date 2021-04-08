Москва, , 17:24 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игроков футбольного клуба «Алания» (Владикавказ) Эльбруса Зураева и Батраза Хадарцева по итогам матча 34 тура первенства ФНЛ с «Волгарем» (Астрахань). Об этом 8 апреля передает глава комитета Артур Григорьянц.

«Зураев за нецензурную брань дисквалифицирован на 2 игры. Со стороны Хадарцева было агрессивное поведение, но мы приняли во внимание, что он принес извинения. Учитывая, что это его первая красная карточка, КДК дисквалифицировал его на 3 игры, хотя мог на 4», — отметил он по итогам заседания.

В концовке матча 3 апреля в Астрахани Хадарцев и Зураев были удалены с поля за агрессивное поведение и за нецензурную брань в адрес соперника.