Москва, , 17:24 — REGNUM XI российский форум по управлению интернетом RIGF 2021 проходит в Москве с 7 по 9 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители органов власти и бизнеса обсуждают вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования соцсетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта, а также другие темы, которые связаны с развитием интернета и международного сотрудничества.

Форум является ежегодным, и традиционно мероприятие начинается 7 апреля, в день рождения домена .RU. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой событие не состоялось и было перенесено на 2021 год.

На форуме открыто семь секций: «Управление интернетом», «Новые технологии. Искусственный интеллект и этика», «Суверенитет данных», «Цифровые платформы: правила игры», «Построение системы доверия в цепочках поставок», «Атрибуция киберпреступников в интернете. Мифы и реальность» и «Пользовательские соглашения с интернет-платформами: как защитить права российских пользователей и интересы государства».