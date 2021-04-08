Орел, , 17:23 — REGNUM Обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела лицензионно-разрешительной работы по Орлу Управления Росгвардии по Орловской области, обвиняемого в получении взятки, утверждено прокуратурой. Об этом 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2019 года по февраль 2020 года получил от генерального директора одной из частных охранных организаций Орла взятку в размере 16 тыс. рублей за оказание «покровительства» — речь шла о непроведении в отношении фирмы проверок, а также о непривлечении к ответственности в случае нарушений.

Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Орловской области. Дело направлено мировому судье судебного участка №2 Советского района г. Орла для рассмотрения по существу.