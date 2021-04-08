Ярославль, , 17:29 — REGNUM В Ярославле жильцы дома № 40 на проспекте Машиностроителей опасаются обрушения из-за незаконной перепланировки. Об этом они написали в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом на проспекте Машиностроителей

«Собственник помещения снёс в здании капитальные стены, вывез очень много песку», — написали в своём обращении жители.

Раньше в этом месте был магазин «Дикси», конструкция которого частично встроена в здание дома. При перепланировке общая конструкция дома могла быть нарушена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, администрация Заволжского района установила факт самовольной перепланировки.

«11 марта 2021 по результатам осмотра нежилых помещений, администрацией района выдано предписание в срок до 9 мая 2021 года привести помещения в прежнее состояние», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославле.

Собственник с позицией властей не согласился. Он представил в администрацию заключение частной проектной организации ООО «Регионпроекстрострой», из которого следует, что все выполняемые работы по перепланировке не влияют на безопасность и надёжность несущих стен. Сейчас застройщик пытается «узаконить» результаты работ через суд.

«В настоящий момент работы по перепланировке не проводятся. Одновременно с этим, администрацией направлены обращения в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, департамент градостроительства мэрии города Ярославля, инспекцию государственного строительного надзора Ярославской области и отдел полиции для привлечения собственника к предусмотренной законом ответственности. Также проинформирована прокуратура Заволжского района», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Случаи обрушения из-за незаконной перепланировки в Ярославле уже были. Так в 2011 году обрушился подъезд дома на проспекте Ленина, один человек погиб. Там работы в подвале вел предприниматель.

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