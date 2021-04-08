В Ярославле жители дома опасаются обрушения из-за перепланировки
Ярославль, 8 апреля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославле жильцы дома № 40 на проспекте Машиностроителей опасаются обрушения из-за незаконной перепланировки. Об этом они написали в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Раньше в этом месте был магазин «Дикси», конструкция которого частично встроена в здание дома. При перепланировке общая конструкция дома могла быть нарушена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, администрация Заволжского района установила факт самовольной перепланировки.
Собственник с позицией властей не согласился. Он представил в администрацию заключение частной проектной организации ООО «Регионпроекстрострой», из которого следует, что все выполняемые работы по перепланировке не влияют на безопасность и надёжность несущих стен. Сейчас застройщик пытается «узаконить» результаты работ через суд.
Стоит отметить, что мэрия заблуждается по поводу остановки работ. Корреспондент ИА REGNUM на месте убедился в обратном:
Случаи обрушения из-за незаконной перепланировки в Ярославле уже были. Так в 2011 году обрушился подъезд дома на проспекте Ленина, один человек погиб. Там работы в подвале вел предприниматель.