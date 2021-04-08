Москва, , 17:21 — REGNUM Всероссийская акция «Цифровой диктант 2021» стартует завтра, 9 апреля, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2021», организованная РАЭК, ОНФ и Microsoft, пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант. рф», — сообщает пресс-служба.

Благодаря акции жители России смогут повысить цифровую грамотность и научатся противодействовать таким цифровым угрозам, как кибермошенничество, фейкньюс и кибербуллинг.

Акция проходит в России каждый год. «Цифровой Диктант 2021» включает четыре блока по следующим вопросам:

цифровое потребление и основы компьютерной грамотности;

цифровые компетенции;

цифровая безопасность;

новые технологии.

По завершении акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где можно увидеть пробелы в своих знаниях. В этом году впервые вводятся новые интерактивные форматы тестирования для детей и подростков и отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет.

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