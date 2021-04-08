Каир, , 17:20 — REGNUM В южной части Египта археологи нашли древний город, возрастом не менее 3400 лет, сообщает 8 апреля издание «Аль-Баляд» со ссылкой на руководителя египетской археологической экспедиции, совершившей это открытие.

Город обнаружен в песках в Луксоре.

Изначально ученые надеялись найти погребальный храм фараона Тутанхамона.

«Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашим взорам», — сказал начальник экспедиции Захи Хавас.

«Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах», — рассказал ученый.

Раскопки продолжаются.

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