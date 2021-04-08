Киев, , 17:20 — REGNUM Из-за применения механизма санкций в отношении собственных граждан у Украины могут быть проблемы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), считает заместитель председателя комитета Ассоциации юристов Украины по международному праву, адвокат Ольга Кучмиенко.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале и марте власти Украины вводили санкции против лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и лиц из их окружения, что, в частности, привело к закрытию трех главных оппозиционных телеканалов страны. В апреле официальный Киев переключился на другие направления и вводит санкции против граждан, которые, по мнению украинской власти, причастны к контрабандным схемам.

Специалист, комментируя эту информацию, напомнила, что прежде всего, санкции могут применяться против лиц, осуществляющих террористическую деятельность. при этом законодательство не ссылается на факт гражданства таких лиц. По ее словам, если гражданин находится на территории Украины и может быть привлечен к ответственности, то сразу возникает вопрос: почему выбраны именно санкции, а не меры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности.

«Если до наложения санкций другие меры ответственности даже не рассматривались, то возникает вопрос, почему именно санкции: учитывая более широкий механизм воздействия, меньший порог доказывания наличия нарушения или другие причины? В таком случае вопрос об их целесообразности остается открытым», — подчеркивает зампредседателя комитета Ассоциации юристов.

Кучмиенко отмечает, что если какое-либо санкционное ограничение против гражданина Украины и будет применено на основании имеющейся процедуры или с учетом потенциальных изменений, то это должно быть осуществлено с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

«Конечно, это важно всегда, но в этом случае особенно, учитывая недостаточную четкость в правовом регулировании собственно возможности применения санкций против гражданина Украины и связанных с этим ограничительных мер. Ведь один неверный шаг может привести уже Украину в ЕСПЧ при наличии признаков нарушения прав, предусмотренных конвенцией (например, права собственности)», — резюмировала юрист.