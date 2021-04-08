Волгоград, , 17:22 — REGNUM Подростка, обвиняемого в подготовке террористического акта в Волгограде, направили медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

14-летнего школьника задержали в июне 2020 года, по версии следствия он собирался устроить теракт в школе в Тракторозаводском районе. С тех пор подросток находится в следственном изоляторе. 8 апреля Центральный районный суд Волгограда огласил постановление о переводе несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учётом срока предварительного следствия до 11 мая 2021 года.

Школьнику предъявлено обвинение по четырём статьям УК РФ. По результатам психолого-психиатрической экспертизы он был признан невменяемым в момент совершения преступления.