Салехард, , 17:18 — REGNUM На Ямале привьют от бешенства диких лис и песцов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

С начала 2021 года были зарегистрированы в ЯНАО четыре случая бешенства животных. Переносчиками смертельного заболевания стали песцы и лисы. Власти ЯНАО решили привить летом и осенью пушистых обитателей тундры для начала в Приуральском районе. В приоритете для вакцинации животные, появляющиеся на участках охотничьих угодий, вблизи населенных пунктов, свалок и пойме рек Обь и Полуй. Для проведения мероприятий потребуется порядка 10 тыс. доз препарата.

«Вакцина представляет собой плотный брикет, который проглотить невозможно, можно только раскусить. Вакцина безвредна не только для диких, но и для домашних животных. После раскусывания брикета вакцина попадает в организм и вызывает иммунитет к бешенству продолжительностью до 12 месяцев», — пояснил метод вакцинации руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.