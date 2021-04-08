Киев, , 17:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме, ранее принятый Верховной радой.

Об этом 8 апреля заявил в эфире украинского телевидения первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Политик заявил, что пока еще официальная информация на этот счет не обнародована, но объявление последует в ближайшее время. Стефанчук воздержался от комментариев, почему президент так долго тянул с подписанием закона.

ИА REGNUM напоминает, что 31 марта Стефанчукпризвал не искать конспирологии в том, что что Зеленский до сих пор не подписал законопроект о всеукраинском референдуме, принятый парламентом еще в конце января. Тогда один из руководителей Рады заявил, что в офисе президента продолжаются свои внутренние процедуры согласования, потому что это действительно очень сложный документ. Ранее в парламенте заявляли, что количество референдумов в год не ограничено, однако надо принимать во внимание, что каждый референдум будет стоит стране почти $0,5 млрд.