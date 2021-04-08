Париж, 8 апреля 2021, 17:10 — REGNUM Экшен-игра Streets of Rage 4 получит сюжетное дополнение под названием Mr. X Nightmare. Его трейлер был опубликован 8 апреля на YouTube-канале компании Dotemu.
В Mr. X Nightmare игроки получат доступ к трём новым персонажам, режиму «Выживание» и множеству уникальных приёмов. Дата релиза дополнения пока не сообщается.
Напомним, Streets of Rage 4 вышла в апреле 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
Читайте ранее в этом сюжете: В игру Halo 3 впервые за 13 лет добавили новую карту