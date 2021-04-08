Москва, , 17:08 — REGNUM Ряд акций, приуроченных ко Дню космонавтики, проведёт в регионах России движение «Молодая Гвардия», сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства.

Так, 10 апреля в Мурманске пройдёт тематический флешмоб: три десятка активистов на главной площади города выстроятся с фонариками в слово «Поехали!» (фраза Юрия Гагарина при старте в космос).

В Ростова-на-Дону 11 апреля активисты выстроятся, образовав число «60» — в честь 60-летия полёта Гагарина в космос. В этот же день в Мордовии 50 активистов с табличками и шариками выстроятся в надпись: «Спасибо, Юра!», а в Подмосковье свыше сотни человек с фонариками выстроятся в надпись: «Первые в космосе!».

В сам День космонавтики, 12 апреля, в Омске по одному из городских маршрутов будет ездить троллейбус, расписанный в стиле космоса и с портретами выдающихся космонавтов. В этот же день в Смоленске «Молодая Гвардия» представит граффити на тему космоса, нанесённое на здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток» и первой школы им. Ю.А. Гагарина.

В городе Зея (Амурская область) активисты нарисуют тематический рисунок на одной из остановок общественного транспорта. В городе Магнитогорске (Челябинская область) активисты планируют раздавать прохожим поздравительные открытки, а в Санкт-Петербурге пройдёт организованная «Молодой гвардией» массовая зарядка «Первые в космосе — первые в спорте!».

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