Ярославль, , 17:12 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в ближайшее время не покинет свой пост и не перейдёт на работу в Москву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

Виктор Золотов и Дмитрий Миронов

Ранее ярославские СМИ с подачи телеграм-каналов начали распространять информацию о возможном назначении Дмитрия Миронова главой Росгвардии. Отметим, что подобные слухи появляются примерно раз в полгода.

Как отметил источник ИА REGNUM, губернатор активно работает над региональными проектами и не намерен досрочно уходить в отставку.