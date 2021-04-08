Липецк, , 17:05 — REGNUM В Липецкой области ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, в ближайшее время отменять не будут. Как сообщает ИА REGNUM, об этом глава региона Игорь Артамонов заявил на заседании оперативного штаба 8 апреля.

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В настоящее время в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, но говорить о снятии ограничений пока рано. Боле того, руководитель регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев подчеркнул, что необходимо усилить контроль соблюдения масочного режима в общественных местах, потому что в транспорте и магазинах всё больше людей не носят маски. Также разъяснительную работу среди будут проводить среди православных священнослужителей, чтобы предстоящие пасхальные службы проводились с соблюдением всех санитарных норм.

К 8 апреля регион получил 138 тысяч доз препарата «Спутник-V». Однократно привиты 87,7 тысячи человек, вторую инъекцию получили 62,9 тысячи человек. Вакцинация от COVID-19 проводится во всех поликлиниках области, увеличено число мобильных бригад, работающих на выезде, — с 16 до 20.

Игорь Артамонов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вакцинации старшего поколения, в том числе организовать для пожилых прививки на дому. Также обсуждали вакцинацию работников предприятий.

«Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки — увольнение. Не нужно никакой самодеятельности — обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», — заявил Игорь Артамонов.

В настоящее время для обеспечения тестирования населения на COVID-19 методом ПЦР в Липецкой области функционируют 10 лабораторий. Охват тестированием соответствует нормативу. В пяти инфекционных госпиталях — 1380 коек, их них 225 — с ИВЛ. Свободный коечный фонд в среднем составляет около 22,8%. На амбулаторном лечении сегодня — 2260 человек. Больным выписано 35,4 тысячи рецептов на сумму 29,1 млн рублей.