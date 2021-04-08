Воронеж, , 17:03 — REGNUM Проверки по факту столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже, в результате которого пострадали пассажиры, начали полиция и СУ СКР по Воронежской области, их ход взяла на контроль прокуратура региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 8 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителями данных автобусов, уточнила старший помощник СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Предварительно установлено, что в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Воронеже на Ленинском проспекте днём 8 апреля за медицинской помощью обратились пять женщин в возрасте 40, 52, 60, 65 и 68 лет, пострадавших в результате ДТП. Информация о полученных ими телесных повреждениях уточняется. Погибших в результате аварии нет. Следователи намерены опросить очевидцев, пассажиров и водителей автобусов, представителя компании-перевозчика. Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГУ МВД заявляли о семи пострадавших в этой аварии пассажирах маршрутных автобусов.