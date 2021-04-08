Берлин, 8 апреля 2021, 17:10 — REGNUM Германия и страны Запада должны разорвать дипломатические отношения с Россией, в случае начала активных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиахолдингу RND.
Дипломат назвал «шокирующей» недостаточно резкую, по его мнению, реакцию Германии на крупнейшие перемещения российских войск вдоль границ Украины.
Мельник перечислил санкции, которые Германия и страны Запада должны ввести против России в случае эскалации конфликта:
- полный разрыв экономических отношений с РФ;
- газовое эмбарго;
- запрет на импорт нефти и угля из РФ;
- окончательный запрет строительства газопровода «Северный поток — 2»;
- замораживание российской госсобственности;
- международный бойкот и изоляция «страны-оккупанта»;
Напомним, ранее посол Мельник призвал ФРГ «отложить все отговорки» и обеспечить вооружённые силы Украины современным оружием.
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