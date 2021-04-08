Берлин, , 17:10 — REGNUM Германия и страны Запада должны разорвать дипломатические отношения с Россией, в случае начала активных боевых действий в Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиахолдингу RND.

Дипломат назвал «шокирующей» недостаточно резкую, по его мнению, реакцию Германии на крупнейшие перемещения российских войск вдоль границ Украины.

«Речь идёт о конкретной подготовке к войне и очень серьёзной опасности новой атаки на Украину», — подчеркнул он.

Мельник перечислил санкции, которые Германия и страны Запада должны ввести против России в случае эскалации конфликта:

полный разрыв экономических отношений с РФ;

газовое эмбарго;

запрет на импорт нефти и угля из РФ;

окончательный запрет строительства газопровода «Северный поток — 2»;

замораживание российской госсобственности;

международный бойкот и изоляция «страны-оккупанта»;

Напомним, ранее посол Мельник призвал ФРГ «отложить все отговорки» и обеспечить вооружённые силы Украины современным оружием.

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