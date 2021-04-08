Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Спустя 13 лет после релиза игра Halo 3 получила новую карту для многопользовательских матчей. Об этом 8 апреля сообщает издание Eurogamer.

Игрокам стала доступна заснеженная карта под названием Waterfall. Она является частью шестого сезона, недавно стартовавшего в сборнике игр Halo: Master Chief Collection.

Напомним, Halo 3 — это научно-фантастический шутер с видом от первого лица. Его релиз состоялся в 2013 году на консоли Xbox 360.

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