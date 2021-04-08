Волгоград, , 17:06 — REGNUM Донорами антиковидной плазмы стали три тысячи жителей Волгоградской области, сообщает 8 апреля пресс-служба администрации региона. Добровольцы сдали около 699 литров жидкой части крови.

У доноров берут 450 мл крови, из которой после переработки получают от 250 до 270 мл плазмы. Всего специалисты Волгоградского областного центра крови передали в инфекционные госпитали 2458 доз или порядка 699 литров антиковидной плазмы. Трёхтысячным донором стал 35-летний врач-стоматолог Михаил Покручин. Он перенёс заражение коронавирусом в лёгкой форме в декабре 2020 года и уже дважды сдавал свою плазму для больных с COVID-19, а его стаж донора крови начался ещё в 2008 году.

Пациенты инфекционных стационаров Волгоградской области получили более 654 литров антиковидной плазмы. Случаев ухудшения состояния пациентов не зафиксировано.