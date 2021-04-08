Москва, , 17:05 — REGNUM Журналист Алексей Пивоваров снял видео о российских социальных сетях под названием «ВКонтакте», «Одноклассники» и время надежд». Ролик был опубликован на YouTube-канале «Редакция» 8 апреля.

В видео рассказывается об истории появления соцсетей, их создателях и о изменившихся со временем принципах приложений. За несколько часов видео посмотрели более 75 тыс. человек.

Как отметил Алексей Пивоваров в своём видео, он решил рассказать о российских соцсетях на фоне замедления Twitter в России. А также из-за опасений пользователей о возможной блокировке Facebook, YouTube и других зарубежных платформ.

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