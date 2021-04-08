* государства" — запрещённая в России организация

Мапуту, , 17:00 — REGNUM Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили в Мозамбике 12 иностранцев, сообщает 8 апреля газета Times со ссылкой на местную полицию.

Тела убитых людей были найдены рядом с отелем в городе Пальма, нападение на который боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили в конце марта.

«В общей сложности их было 12, все иностранцы, я не знаю их национальность, но все они белые… Они обезглавлены, …у них связаны руки», — цитирует издание представителя местной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в городе Пальма в Мозамбике продолжались с 24 марта по 2 апреля. При нападении из города сбежали более восьми тыс. жителей.

*"Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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